5 błędów w projektowaniu wnętrz i jak ich uniknąć

Wejście do mieszkania, korytarz czy hall to wizytówka Waszego mieszkania. Podobno kiedy poznajemy człowieka wyrabiamy sobie zdanie na temat jego atrakcyjności na podstawie pierwszych kilku sekund – z wnętrzem jest podobnie. Wejście przez ciemny i nieciekawy korytarz może popsuć wrażenie nawet wtedy gdy na końcu wejdziemy do ekskluzywnego i stylowego salonu. Czy tak samo jest w wypadku Waszych hallów? Jeśli tak, to nadszedł czas na stylową metamorfozę.

Nie trzeba planować wielkiego przedpokoju, oczywiście można to zrobić, jeśli chcecie, ale po prostu należy wprowadzić szereg zmian, które składają się na powitalne uczucie. Napraw połamane płyty chodnikowe ścieżki prowadzącej do wejścia, ustaw dużą roślinę kwitnąca lub dwie w doniczkach na zewnątrz drzwi, dodaj nową wycieraczkę. Tak samo postępuj wewnątrz, hall musi być urządzony funkcjonalnie, musi być wieszak na ubrania, przydatne jest siedzisko na którym można swobodnie założyć buty. Ten uroczy i zachęcający przedpokój to dzieło architektów z PRACOWNIAPOLKA. Czyż nie jest zachęcający?