Kamień w ogrodzie – najlepsze pomysły!

Kamień jest tak uniwersalnym materiałem wykorzystywanym do projektowania ogrodów, że z łatwością stworzyć można przy jego pomocy aranżację o zróżnicowanych efektach. Różne kształty, kolory i rodzaje kamienia pasują do odmiennych stylistyk- te wpadające w brązy do stylu rustykalnego, a grafity do minimalistycznego. Puśćcie wodze wyobraźni i stwórzcie ogród swoich marzeń!