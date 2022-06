Myśląc o swoim wymarzonym domu, na pewno część z Was wyobraża sobie dość duże obiekty, które odznaczałyby się nie tylko funkcjonalnością, ale również designem z najwyższej półki. Z roku na rok zmieniają się trendy architektoniczne i obecnie istnieje wiele stylów w których można zbudować swoje cztery ściany. Jedni wolą klasyczne domki jednorodzinne z przytulnym wnętrzem w jasnych, kremowych odcieniach, inni z kolei preferują nowoczesne projekty, gdzie dominuje biel oraz materiały takie jak beton, czy też cegła. Możliwości jest naprawdę wiele – wszystko zależy od indywidualnego gustu. Myśląc o budowie swojego rodzinnego gniazdka warto również pamiętać o aranżacji specjalnej strefy wokół niego. Zielony ogródek oraz taras to elementy, które są przydatne szczególnie wtedy, kiedy za oknem świeci słońce. My postaramy się dzisiaj razem z naszymi architektami zainspirować Was do stworzenia własnego domu marzeń. Zobaczcie wybrane przez nas ciekawe pomysły na duży i stylowy dom!