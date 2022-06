7 domów marzeń, w których można się zakochać

To może nietypowy przykład na dom dla rodziny, ale z pewnością jest wart uwagi. Pomimo prostej budowy, zachwyca zastosowanymi rozwiązaniami. Jest to dom prefabrykowany, który łamie wszelkie stereotypy. Jeśli myśleliście, że gotowe domy to zwykłe pudełka, które nie mogą wyglądać nowocześnie, imponująco i jednocześnie przytulnie, to chyba ten dom pokazuje, że wystarczy odrobina fantazji, aby dom prezentował się niepowtarzalnie. Chociaż ten dom wygląda, jak z filmu – to zapewniamy, że jest w 100% prawdziwy!

