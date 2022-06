7 pomysłów na wykorzystanie drewna przy aranżacji ogrodu!

Bambus, podobnie jak lite drewno, jest popularnym surowcem, głównie ze względu na swoją dostępność. Jest szeroko stosowany przy wyrobie licznych mebli, także z uwagi na wysoka odporność na czynniki zewnętrzne.

Użycie bambusowych elementów w ogrodzie nie będzie niespodzianką. Wystrój prezentowanej przestrzeni jest niezwykle oryginalny, a wykorzystanie bambusa, poprzez zawieszenie go na murze, daje niesamowity efekt. Pomysł ten jest idealnym rozwiązaniem do udekorowania białej ściany, a w dodatku jest bardzo prosty do wykonania.