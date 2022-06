Dom o niekonwencjonalnych kształtach

Znajdujemy się właśnie we wnętrzu. Jak możecie sami zauważyć jest ono wyjątkowo przestronne. Właściciele marzyli o życiu w oryginalnym domu, gdzie każdy członek rodziny może znaleźć dla siebie przestrzeń nie tylko do relaksu, ale również do pracy. Cały budynek jest na tyle duży, że domownicy mogą kiedy tylko chcą posiedzieć chwilę w ciszy i samotności, co pomaga zebrać myśli. Zwróćcie również uwagę na to, że znalazło się tutaj miejsce nawet na taras, który pozwala cieszyć się ciepłymi promieniami słońca.