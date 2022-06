13 dwupoziomowych domów, idealnych dla dużej rodziny

Jest to budynek o czystych, prostych liniach, zamknięty na zgiełk uliczny, w celu zapewnienia rodzinie spokoju i prywatności. Pewnie dlatego większość z nas zgodzi się, że jest to wspaniały projekt. Zwróćmy jednak uwagę na szczegóły. Mamy tu proste formy kubiczne, które w zestawieniu tworzą ciekawą konstrukcję. Wyższe piętro odznacza się ciekawą elewacją, a parter praktycznym rozwiązaniem przy wejściu. Mimo, że duża część parteru została oszklona, widzimy grube firany w oknach, które nie pozwalają wścibskim sąsiadom zajrzeć do środka, oczywiście – tu wybór należał do właścicieli nieruchomości – firany można zastąpić roletami, lub też otworzyć dom na otoczenie. Bardzo podoba nam się również w jak naturalny sposób stworzono duży taras na piętrze. Prostota i elegancja budynku nas zniewala.