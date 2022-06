Rajski dom, w którym się zakochasz

Po przejściu kilku kroków, odkryjemy tę wydrążoną w ścianie jamę. Pod łukiem znajdziemy odniesienie do arabskiej żywiołowości, co jest zaskakujące do zobaczenia w domu, który wydawał się tak prosty. Ułożone we wnęce puszyste poduszki zachęcają do ucięcia sobie tam krótkiej drzemki. Jasne, żółte świetliki zachęcają do zapoznania Ibizy od strony niezapomnianych imprez.

Całość stanowi niesamowity kontrast między rustykalnym jutowym dywanem i hiper nowoczesnym, stylowym fotelem.