Od straszydła do domu marzeń!

Jak widzicie na zdjęciu – dom przed renowacją był naprawdę w złym stanie. Co więcej przez to wyglądał, jak prawdziwe straszydło. Od 1945 roku do teraz minęło sporo czasu, więc to był odpowiedni moment na to, by wreszcie wziąć się do działania. Potrzeby jego właścicieli nieco wzrosły, dlatego nasi architekci dokładnie skonsultowali z nimi zmiany, które zaszły w jego wnętrzu. Cała fasada obiektu koniecznie musiała zostać odnowiona. Nasi specjaliści mieli na uwadze to, by pozostawić oryginalną formę całego obiektu, gdyż to był jeden z warunków remontu.

Już za chwilę zobaczycie, jak teraz prezentuje się ten nietypowy dom. Efekt jest naprawdę niesamowity.