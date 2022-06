Od zwykłego do sensacyjnego domu jednorodzinnego!

Dziś zaprezentujemy Wam dom z lat sześćdziesiątych, który przeszedł spektakularny remont. Obecnie został w pełni dostosowany do potrzeb jego mieszkańców, co więcej zgodnie z ostatnimi trendami w architekturze – urządzono go w sposób nowoczesny. Działania naszych specjalistów z GRITZMANN ARCHITEKTEN nadały całości niezbędnego zastrzyku energii.

Obecnie cały obiekt wygląda olśniewająco. Idąc ulicą nie da się nie zwrócić na niego uwagi. Jego nowoczesna konstrukcja zdecydowanie wyróżnia się na tle innych budynków znajdujących się w okolicy. Nasi specjaliści dołożyli wszelkich starań, by zaspokoić wszystkie wymagania mieszkańców. Przeprowadzili z nimi dokładne konsultacje i na tej podstawie stworzyli dom ich marzeń. To był odpowiedni moment na przeprowadzenie remontu. Właściciele nie mogli trafić lepiej wybierając właśnie naszych fachowców.

Zobaczcie sami, jak teraz prezentuje się ten wyjątkowy dom!