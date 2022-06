Dom, w którym nie ma miejsca na nudę

Kuchnię połączono z jadalnią- obszarowi temu nadano nieco bardziej nowoczesny charakter. Wyposażono go w białe meble, które, zwłaszcza w kuchni, odpowiadają za współczesność tych wnętrz. Ogólnie aranżacja nawiązuje jednak do dominującej we wnętrzach domu estetyki- jednakowa kolorystyka, co w salonie, naturalne materiały oraz charakterystyczny design mebli i dodatków stały się kluczem do sukcesu.