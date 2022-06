Piękne i luksusowe komplety pościeli

Pościel to jeden z najważniejszych elementów dekoracyjnych naszej sypialni. Jest w stanie wykreować swoistą paletę kolorów w pomieszczeniu, nadać mu wyjątkowy klimat, a także zupełnie go odmienić, wprowadzając nowe akcenty kolorystyczne i wzorzyste. Wielką zaletą pościeli jest to, iż należy ona do relatywnie opłacalnych i przystępnych sposobów na to, aby zaprowadzić nowy porządek dekoracyjny w naszej sypialni. Oznacza to, że możesz bardzo prosto uaktualnić dekor tego pomieszczenia wraz ze zmianą trendów w aranżacji wnętrz.

Jest kilka ważnych czynników, o których należy pamiętać, wybierając komplet pościeli, zwłaszcza, jeżeli chcemy zainwestować w ten bardziej luksusowy.

Liczba nici na cal kwadratowy tkaniny- jest to bardzo podstawowy wskaźnik- im wyższa ta liczba, tym bardziej miękka (a co za tym idzie, droższa) będzie pościel.

Materiał- bawełna, perkal, tkanina lniana, trykot i syntetyk to najczęściej używane materiały do produkcji pościeli. Wybór należy w całości do kupującego, zależy od jego budżetu, upodobań i przeznaczenia pościeli. Należy także wziąć pod uwagę, że tkaniny są silnie sezonowe. Ciężkie materiały bawełniane, satyna, a także flanela sprawdzają się o wiele lepiej w chłodniejsze miesiące. Tkaniny lniane i zwykła bawełna są bardziej oddychające, a więc lepsze na letnie noce.

Waga- pościel jest zdecydowanie elementem dekoracyjnym zależnym od pory roku. Koce, pierzyny i ciężkie kołdry powinny być dobrze przechowywane w czasie lata, a dokładnie przewietrzone przed zimą. Dobierz wagę pościeli do swoich potrzeb i do okresu, w którym będziesz jej używać.

Wzór/kolor/tekstura- najbardziej radosna część wyboru pościeli! Dobierz ją do swojego indywidualnego gustu i dopasuj do stylu innych pomieszczeń w swoim domu.