7 wspaniałych domów z płaskim dachem

Chociaż dach dwuspadowy jest wciąż bardzo popularny, to coraz częściej możemy spotkać domy z płaskim dachem, które nawiązują do nowoczesnej architektury. Jest to bardziej ekonomiczny i współczesny sposób na wykończenie domu. Zdecydowanym plusem jest też to, że na płaskim dachu możemy stworzyć taras lub ogród. Oprócz tego możemy tam również zainstalować solary, czyli panele słoneczne, dzięki którym wykorzystamy energię promieni słonecznych i w ekologiczny sposób napędzimy swój dom energią (oraz zaoszczędzimy na rachunkach).