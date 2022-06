Kuchnia z cegłą – niesamowite aranżacje

Aranżacje kuchni w stylu rustykalnym to nawiązanie do przeszłości. Drewniane, toporne meble, do tego stylizacja ścian i posadzki na nieco starsze, firanki, koronki, wiszące suszone zioła i czosnek. Takie aranżacje kuchni mają wywołać wrażenie swojskości, domowego ogniska, babcinej chatki z dzieciństwa. Połączenie tych cech z odrobiną nowoczesności, jak wykorzystanie tablicy do pisania na jednej ze ścian, odświeża tak urządzoną kuchnię.