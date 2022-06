Najpiękniejsze tarasy i balkony

Ten taras zalicza się wprawdzie bardziej do kategorii balkonu, ale nie bądźmy tacy drobiazgowi. Co najważniejsze, widok z niego powala i zachwyca, co pozwala wybaczyć mu nieco mniejszy rozmiar. Kto nie chciałby budzić się co rano do widoku na port w Sydney? Aby nie zakłócić tego oszałamiającego krajobrazu, balkon ten ogrodzono transparentną, szklaną obudową, która sprawia, że otoczenie staje się integralną częścią mieszkania, otwierając je na naturę i zapewniając do niego nie tylko dostęp świeżego powietrza, ale także promieni australijskiego słońca. Balkon ten, choć niewielki, idealnie nadaje się do tego, aby w oddali od miejskiego zgiełku i hałasu, oddać się błogiemu relaksowi, podziwiając widok na Sydney Harbour Bridge.