Stary budynek w centrum miasta nadaję się znowu do mieszkania!

Zapewne wiele Katalogów Inspiracji już przejrzeliście… a skoro zaglądacie do tego, czyżby to oznaczało, że nadal nie macie pomysłu na urządzenie swojego wnętrza? Co powiecie zatem na szybką wizytę w Japonii i próbę samodzielnego wykonania renowacji? Przyjrzyjmy się bliżej temu, co zaproponowali swoim klientom tamtejsi architekci z biura architektonicznego Taikeisha. W Japonii to typowe, że budynki w centrach, czyli między innymi prezentowany obiekt, mają trzy kondygnacje, z których pierwsza – parter, przeznaczona jest na atelier (miejsce pracy), a pozostałe dwie to część mieszkalna. Czy jednak aby na pewno nasz budynek jest przeciętny i niczym się nie wyróżnia? Sprawdźmy!

Zdjęcia wykonał Takashi Morikawa.