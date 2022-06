Dom, który Was zaskoczy!

Tak wygląda cały obiekt patrząc na niego od strony ulicy. Ten duży, piętrowy dom potrafi wzbudzić respekt. Pozornie zdaje się on niczym nie wyróżniać od innych obiektów znajdujących się w okolicy. Wykonany z czerwonej cegły wraz z ciemną dachówką tworzy kompozycję jakich wiele. Nie dajcie się jednak zwieść pozorom! Białe ramy okien oraz drzwi wyglądają w połączeniu z pozostałymi elementami naprawdę pięknie, jednak to nie one stanowią o wyjątkowości tego obiektu. Już za chwilę zobaczycie, co tak naprawdę go wyróżnia!