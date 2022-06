Przed i po, czyli o tym, jak 36-metrowe mieszkanie stało się rezydencją

Dawno, dawno temu pewna para zmęczona długim życiem osobno zdecydowała się skoczyć na przysłowiową głęboką wodę i zamieszkać razem. Owa decyzja zaowocowała zakupem wspólnego, 36-metrowego mieszkania zlokalizowanego w samym sercu Paryża. I tak to wszystko się zaczęło…

Para, choć wydawałoby się to niemożliwe mając na uwadze opłakany stan mieszkania z wystrojem rodem z innej epoki, zakochała się w nim niemalże od pierwszego wejrzenia. Aby móc jak najszybciej wprowadzić się do nowego nabytku i nie wydać na jego adaptację fortuny, zadzwoniła do biura architektonicznego Interior Design Transition z prośbą o pomoc, którą oczywiście uzyskała. Zatrudnieni architekci stanęli na wysokości zadania i w swoim projekcie kompletnie zrestrukturyzowali mieszkanie. Dzięki temu nowi właściciele jeszcze bardziej pokochali swój kącik. Sprawdźmy zatem, czy rzeczywiście jest się w czym zakochać!