9 meblościanek, które odmienią Twoje mieszkanie

Książki są wizytówką poprzednich epok, konkurując z postępem techniki, trzymają klasę i zdaje się, że nowoczesne urządzenia pełniące ich funkcję nie zdołają ich wyeliminować, ponieważ słowo na papierze to więcej niż sama treść, to magia formy! Dlatego właśnie meblościanki z książkami dodają mieszkaniu tajemniczości. W tym przypadku rozkład meblościanki wokół schodów okrytych dywanem potęguje magiczny charakter tej aranżacji. Zdaje się, że jest to zdjęcie wyjęte ze świata Harry'ego Pottera, gdzie do nauki nie używano komputerów a książki. Meblościanki tego typu pasują w szczególności do wnętrz urządzonych w stylu angielskim lub klasycznym.