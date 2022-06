Dom wypełniony luksusem

Stół jadalniany zmieści przy sobie osiem miejsc. Krzesła mają fason, który łączy nowoczesność z przeszłością. Nogi wykonane są z drewna, zaś pozostałe części wykonane są z miłego w dotyku weluru, co może dać poczucie, jakbyśmy zasiadali na królewskim tronie.

Jednak to, co sprawia największe wrażenie to oświetlenie. Obecnie możemy inspirować się wszelkimi rzeczami jeśli chodzi o wybór oświetlenia. Na załączonym zdjęciu lampa stanowi spore nawiązanie do natury. Jest to jasna gałąź z niewielkimi, białymi lampkami, które dają wrażenie, jakby siedziały na nich malutkie świetliki.