Wielka przemiana małego parterowca!

Aż nie możemy uwierzyć, że to ten sam mały domek letniskowy! A jednak, to stara struktura lśni dla nas w nowym wydaniu. Architekci spełnili wszystkie marzenia właścicieli: zapewnili im przestronniejszy taras, dopasowali do niego nowe zadaszenie i w efekcie całkowicie odmienili budynek. Fasada pokryta została naturalnym kamieniem. Nie ma tu miejsca na żelazną balustradę, jest za to na kamienny mur – idealne tło na żywozielonej roślinności. Tak otoczony taras stał się nareszcie miejscem wypoczynku, a nie tylko przejścia z domu do ogrodu.