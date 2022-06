7 przykładów niesamowitych schodów do domu

Już podczas planowania budowy domu powinniśmy się zastanowić nad wyborem odpowiednim schodów wewnętrznych. Największym problemem jest zdecydowanie się na konkretny materiał: czy będą to schody drewniane, czy z żelbetonu, a może metalowa konstrukcja?

Mając już wybrany materiał, teraz nadszedł czas na decyzję dotyczącą kształtu schodów. Tak naprawdę, to schody mogą zdominować wnętrze naszego domu i albo go upiększyć, albo niestety oszpecić, więc warto się nad tym dobrze zastanowić, bo schodów nie zmienimy tak łatwo jak dywanika w korytarzu. Aby ułatwić to zadanie przygotowaliśmy mały przewodnik – każdy znajdzie w nim coś do swojego wnętrza!