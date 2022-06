6 sposobów na idealne wykorzystanie płytek w domu

Ta kuchnia mimo tego, że jest rustykalna, to dzięki patchworkowym wzorom na kafelkach wygląda żywo i kolorowo. Jeśli nie wiecie, jak dodać nieco energii do kuchni rustykalnej, to możecie spróbować szaleństwa na ścianach. Kuchnia w stylu rustykalnym, a w dodatku wypełniona kolorem, to świetny pomysł, jeżeli chcemy aby wnętrze tętniło życiem. Kolorowe kafelki są istną rewią barw i szalonych wzorów, które nietypowo zastosowane w rustykalnej, drewnianej kuchni nadają miejscu niepowtarzalny wyraz. Połączenie domowej babcinej kuchni z całą paletą kolorystyczną stwarza wyjątkowo ciepłą atmosferę!