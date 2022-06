Jeden z tych apartamentów, o których marzą wszyscy

Dziś pokażemy zaskakujący projekt, który znajduje się w Buenos Aires - drugim co do wielkości mieście w Ameryce Południowej i jednym z największych kompleksów miejskich na świecie. Gustowne i funkcjonalne rozwiązania to tylko niektóre z jego cech zaprojektowanych przez biuro Pop Arq.

Oprócz nietuzinkowych materiałów i ciekawych detali konstrukcyjnych, dom ten wyróżnia się szerokimi i jasnymi pomieszczeniami i niezwykle urokliwymi terenami otwartymi. Budynek znajduje się w obszarze bardzo gęsto zabudowanym a jego całkowita powierzchnia to 135 m kwadratowych ulokowanych na dwóch kondygnacjach. Tarasu rozciąga się aż do wysokości pierwszego piętra – jest obrośnięty winoroślami, które dają upragniony cień. Tutaj dobry gust spotyka się z ciekawymi rozwiązaniami. Zobaczcie!