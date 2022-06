9 przepięknych aranżacji sypialni!

Jeżeli interesują nas proste formy, dosyć surowa aranżacja sypialni, jednak chcielibyśmy postawić na oryginalny akcent w pomieszczeniu, doskonałym rozwiązaniem jest stonowana kolorystycznie tapeta z określonym wzorem. Na rynku możemy przebierać spośród różnorakich wzorów, motywów tapet czy to do sypialni czy pokoju dziennego. Tanim kosztem możemy ożywić nudną przestrzeń, a także nadać jej wyrazistego charakteru oraz temperamentu. Nie bójmy się zdecydowanych wzorów. Tapeta ma to do siebie, że łatwo można ją zerwać i zastąpić inną bądź odpowiednią farbą do ścian.