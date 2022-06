Niezwykły dom z brutalistycznego nurtu

Dzięki wysokim sufitom można było pozwolić sobie w tym domu na drugie piętro w postaci antresoli. W jeden z segmentów, na których się ona opiera, wbudowano kuchnię. Jest to typowy aneks, o ciemnej, pasującej do charakteru budynku zabudowie oraz nowoczesnych, połyskujących metalem sprzętach AGD. Taka kuchnia to doskonała opcja dla wszystkich tych, którzy zmagają się w swoich domach z problemem ograniczonej przestrzeni.