Mozaika w łazience

Łazienka to jedno z niewielu pomieszczeń w naszych domach, gdzie możemy swobodnie eksperymentować z różnymi materiałami, które stosujemy do wykładania jego ścian. Bez względu na to, czy będzie to kamień, ceramika, tapeta czy też szkoło, możemy być pewni, że pokryte nimi powierzchnie łazienki będą wyglądać świetnie. W pozostałych pomieszczeniach stawiamy znacznie częściej na klasycznie pomalowane lub wytapetowane ściany, gdyż kafelki czy kamienie wydają nam się w nich nie na miejscu.

Techniką dekoracyjną, która pięknie prezentuje się w łazienkach, jest mozaika. Jest to metoda zdobienia, polegająca na przyklejaniu do powierzchni niewielkich kawałków materiałów o różnej kolorystyce. Drobne elementy mogą mieć także inną strukturę, fakturę i kształt, a materiał, z którego są zrobione, także może być dowolny- poczynając od kamyczków, poprzez kawałki kamienia, szkła, a kończąc na ceramice. Elementy te przykleja się do podłoża za pomocą zaprawy wapiennej, cementowej, bądź też żywicy.

W tym Katalogu Inspiracji zaprezentujemy kilka niesamowitych pomysłów na wprowadzenie mozaiki do łazienki.

