Piękne kominki i ciekawe fasady kominkowe

Naturalny kamień jest bardzo popularnym wyborem, jeżeli chodzi o fasady kominkowe, gdyż jego neutralny odcień i wzór dają możliwość dopasowania go do wielu stylów i aranżacji wnętrz. Barwa trawertynu pasuje na przykład świetnie do ciepłych i przytulnych wnętrz, jakie tworzą się wraz z zainstalowaniem w nich kominka. Trawertyn już od starożytności stosowany jest to wystroju wnętrz, ale także do wznoszenia całych budynków. Fasada sławnego Koloseum w Rzymie zrobiona jest właśnie z tego kamienia.