Top 10 – tarasy z drewnianym zadaszeniem!

Tegoroczne upalne lato przekonało nas, że warto pod naszym zadaszeniem zainstalować wiatrak. Na tle drewna będzie się on prezentował znakomicie, nawiązując do rezydencji z klimatu tropikalnego, a od nich łatwo przejść do myślenia o tropikalnych wakacjach… Decydując się na wiatrak, nasze drewniane zadaszenie ochroni nas i przed wiatrem i przed gorącem! Taki taras to marzenie…