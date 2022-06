7 sztuczek, aby małe mieszkanie wydawało się większe

Wzmocnione naturalne światło jest zdecydowanie najlepszym sposobem, aby dom stał się optycznie większy. Aby to osiągnąć należy zastosować meble białe lub ecru i wzmocnić to jeszcze jasnymi ścianami i podłogami. Poprzez dopasowanie do nich zasłon z lnu, bawełny lub innych lekkich tkanin, nasze mieszkanie wypełni się świeżością i delikatnością.