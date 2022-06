Chata w lesie w nowym wydaniu!

Budynek, który prezentujemy Wam dzisiaj, wielu z naszych czytelników może wydać się znajomy. Wspominaliśmy już o nim, próbując zdefiniować styl amerykańskich domów w Katalogu Inspiracji Amerykański sen! Spodobał się tak wielu z Was, że czas pokazać go z bliska i poświęcić mu pełnię naszej uwagi. Jest bowiem na co popatrzeć!

Lucky 4 Ranch to projekt architektów z Uptic Studios ze Stanów Zjednoczonych, wyciągająca to, co najlepsze z tradycji amerykańskiego budownictwa. Styl rustykalny zewnątrz jest surowy, przypomina domy pierwszych kolonizatorów. Wnętrze natomiast oczaruje nas swoim ciepłem i przytulnością. Nic tylko rozsiąść się przed kominkiem i wpatrywać się w płomienie, wsłuchiwać w trzaskanie drewna. Takie rancho to marzenie!

Wkładamy zatem budy kowboi i wyruszamy na spacer…