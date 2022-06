6 budynków o pięknym designie i przytulnym wnętrzu

Projekt domu widoczny powyżej to przykład klasycznego, nowoczesnego design-u. Stylowy i elegancki dom to współczesna struktura o tradycyjnym kształcie. Elewacja budynku to połączenie dwóch neutralnych kolorów: bieli oraz szarości. Dzięki temu połączeniu dom prezentuje się ciekawiej i bardziej wyraziście. Boczna część domu posiada dodatkową, szklaną strukturę, która może służyć gospodarzom jako ogród zimowy- idealne miejsce do relaksu i wyciszenia się w trakcie mroźnego, białego okresu.