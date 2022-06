Pasywny dom z jasnym wnętrzem

Dziś zabierzemy Was na wycieczkę do domu pasywnego, który udowodni że idea ekologicznego budownictwa i nowoczesna architektura pasują do siebie bardzo dobrze. Dom jednorodzinny znajduje się w samym sercu dzielnicy mieszkalnej w Laillé, małej francuskiej gminy niedaleko Rennes. Koncepcja budynku pochodzi z firmy architektonicznej O2 CONCEPT ARCHITECTURE, która już od dawna realizuje szereg projektów, w których trwałość i jakość powstających budynków jest uważana za najwyższy priorytet. Wyobraźcie sobie mieszkanie w wygodnym, nowoczesnym domu bez zimnych przeciągów, bez wahania temperatury w poszczególnych pomieszczeniach, a co najważniejsze, praktycznie bez konieczności ogrzewania lub chłodzenia. To może wydawać się zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, ale w domu, który Wam dziś przedstawimy takie warunki są normą.

Ten wyjątkowy dom to coś więcej niż piękna budowla – on oferuje swoim mieszkańcom niezrównaną jakość życia. Ściana południowa jest w większości przeszklona podczas gdy od strony północnej zostało zamontowane jedynie kilka okien. Dach wyposażony jest w duże okna, dzięki czemu padające światło jest wykorzystane do maksimum. Kolejną atrakcją jest duży drewniany taras. Zobaczcie ten niemalże idealny projekt i zainspirujcie się nim!