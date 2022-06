Nudny taras przemieniony w relaksującą przestrzeń

AD2 Design to zespół specjalistów, który potrafi zdziałać cuda! Jeśli lubicie metamorfozy, które pokazują w jak prosty sposób można odmienić przestrzeń, to dzisiejsza przemiana jest dla Was! Patio, które wcześniej wyglądało ponuro i nie zachęcało do spędzania czasu na zewnątrz, teraz przyciąga aranżacją i… basenem! Lepiej przygotujcie się na całe lato spędzone na tym tarasie!