Budowa zadaszonego tarasu w 7 krokach

Taras, altanka czy ogrodowy pawilon to idealne miejsca do spędzania czasu w letnie popołudnia. Stanowią dodatkową przestrzeń, rodzaj letniego salonu a może nawet jadalni czy kuchni. Warto mieć coś takiego w swoim ogrodzie dlatego przygotowaliśmy dla Was krótki przewodnik jak zbudować samodzielnie altankę ogrodową!

Budowa zadaszonego tarasu to wyzwanie, wymagające umiejętności logistycznych, organizacyjnych i oczywiście technicznych. Jednak ukończone dzieło napawa dumą i przynosi wiele satysfakcji .Nie potrzebujecie pozwolenia na budowę altany, jeśli powierzchnia jej zabudowy nie jest większa niż: 25 m2 w ogrodach w granicach miast i 35 m2 w ogrodach poza granicami miast. Wystarczy dobry projekt, zaopatrzenie w niezbędne materiały i narzędzia oraz sporo zapału i wolnego czasu. Ale satysfakcja i radość jest z własnej pracy jest zagwarantowana! Zobaczcie sami jak łatwo zbudować altanę do ogrodu.