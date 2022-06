Niezwykły, szklany dom!

Znajdujemy się właśnie we wnętrzu tego niezwykłego budynku. Nasi specjaliści zdecydowali się tutaj na stworzenie kompozycji bazującej na lśniącej, jasnej podłodze oraz białych ścianach, które przełamane zostały ciemnobrązowymi elementami. To zestawienie gwarantuje, że środek domu wygląda niezwykle szykownie. Całą aranżację uzupełniają również meble oraz dodatki w odcieniach żółci i zgaszonej pomarańczy. W widocznym na zdjęciu salonie umieszczono dużą, wygodną sofę, której rozmiar jest idealny do tego, by zaprosić do domu znajomych i wspólnie z nimi porozmawiać przy lampce wina, bądź kubku gorącej herbaty. Wybierając ten element do swojego wnętrza, koniecznie zastanówcie się nad jego wielkością!