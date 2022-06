Wspaniały dom dla miłośników elegancji!

Brazylijski dom z lat 80-tych potrzebował odświeżenia, które wprowadziłoby do niego nowe życie i przystosowało go do oczekiwań mieszkańców. Zadania podjęli się architekci ze studia Prado Zogbi Tobar. Efekty ich pracy zaprezentujemy Wam dzisiaj w tym Katalogu Inspiracji.

Oprócz przeprowadzenia prac remontowych właściciele poprosili naszych ekspertów o nowy budynek w patio, który zawierałby w sobie strefę wypoczynku i rozrywki, kuchnię gourmet oraz siłownię. W efekcie metraż imponującej rezydencji wynosi obecnie aż 755 m2! Klasyczna architektura przeplata się tutaj z nowoczesnym wystrojem. To prawdziwy skarb, którego klejnotem jest nowo powstały domek.

Czas wyruszyć na zwiedzanie…