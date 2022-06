Przed i po: remont z sukcesem

W łazience znajdujemy proste wykończenia, które doskonale sprawdzają się na powierzchni zaledwie kilku metrów kwadratowych. Wykorzystano klasyczną paletę barw. Neutralne kolory, które nigdy nie wychodzą z mody, ani nie nudzą się zbyt szybko zapewniają sukces wystroju. Tutaj również położono parkiet, który pięknie łączy się ze wspaniałym gresem o beżowym zabarwieniu i szarością szafeczki pod umywalką.

Łazienka jest bardzo ważną częścią każdego domu. To właśnie w łazience dbamy o nasze zdrowie i urodę! To tu przygotowujemy się z rana na nadchodzące wyzwania. Warto więc gustownie urządzić to pomieszczenie. A jak to zrobić? Na to pytanie odpowiemy w Katalogu Inspiracji: W ten sposób odnowisz swoją starą łazienkę.