Proste życie, czyli jak stworzyć minimalistyczne mieszkanie

W minimalistycznym pokoju umieścimy tylko to, czego potrzebujemy. W sypialni najważniejsze będzie łóżko, w salonie kanapa i stolik do kawy, i tak dalej. Co do reszty wyposażenia musimy być bardzo wybiórczy. Tak naprawdę chodzi o to, żeby najbliżej siebie mieć to, z czego czerpiemy radość, a nie zarzucać się niepotrzebnymi bibelotami. Co jeżeli najważniejszy jest kontakt z naturą? Na to pytanie znaleźliśmy odpowiedź w projekcie architektów z Nest! Bezpośrednio z łóżka można wyjść do lasu. Nie ma potrzeby zarzucać wnętrza domu skoro można go otworzyć na ogród.