Nowoczesny dom na nowym poziomie!

Z nieco innej perspektywy prezentuje nam się dom na tym zdjęciu. Od strony ogrodu cechują go wielkopowierzchniowe przeszklenia, otwierające jego wnętrze na otoczenie. Niemal cały parter został przeszklony, co zaciera granicę pomiędzy tarasem na zewnątrz, a salonem w środku. Dzięki wysunięciu górnych części budynku do przodu, zdołano częściowo zadaszyć taras, pozwalając na korzystanie z niego także przy niepogodzie.