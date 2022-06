Zmodernizowany dom na wsi

Dom składa się z trzech części inteligentnie i efektownie połączonych ze sobą. Choć każda z nich jest w odmiennym stylu to zestawione ze sobą tworzą bardzo ciekawą i stylową strukturę mieszkalną. Pierwsza część wykonana jest w całości z kamienia z drewnianych dodatków. W ten sposób świetnie komponuje się z wiejskim, naturalnym otoczeniem. Druga część to szklany korytarz, który jest zarówno łącznikiem jak i jadalnią. Ten fragment domu nawiązuje do bardzo nowoczesnego i awangardowego stylu. Natomiast trzecia to betonowy dom o tradycyjnym wyglądzie. Zobaczcie jak prezentuje się wewnątrz.