Małe mieszkanie w nowoczesnym stylu

Łazienka w odróżnieniu od reszty mieszkania utrzymana jest w stonowanej kolorystyce ziemi, przeważają brązy oraz szarości, które dodają temu pomieszczeniu eleganckiego i bardzo nowoczesnego charakteru. Duże lustro optycznie powiększa to miejsce, natomiast okno rozświetla je i dodaje bardziej przytulnego, ciepłego klimatu. Całość została bardzo rozważnie zaprojektowana, tak by nie marnować cennej przestrzeni. Pod umywalką znajdziemy małą półkę oraz szufladę na najpotrzebniejsze kosmetyki czy produkty do codziennej toalety. Wnętrze prezentuje się stylowo, elegancko i nowocześnie.