6 pomysłów na zadaszony taras

Niektórzy decydują się na zatrudnienie dekoratorów, inni sami chcą urządzić swój taras. Jeśli należycie do tej drugiej grupy, to warto wiedzieć, że istnieje alternatywa dla zakupu drogich mebli ogrodowych. Na zewnątrz możemy wystawić stare meble, nasze lub zakupione na bezcen na targu czy przez internet. Taras to miejsce, gdzie cieszymy się bliskością natury. Dodajmy do aranżacji kilka donic i stworzymy miejsce z klimatem doskonałym na długie nocne rozmowy lub samotną lekturę.

