6 kroków do lepiej zorganizowanego domu

W utrzymaniu czystości w domu pomaga regularność, wyrobienie w sobie nawyku sprzątania jest bezcenne. Większość z nas przeznacza na sprzątanie jeden dzień w tygodniu, jednak wiele czynności możemy wykonywać częściej i w ogóle się nie męczyć. 5-10 minut wysiłku może tak wiele zmienić! Aby zmotywować samych siebie do sprzątania, dobrze jest przechowywać środki czystości w łatwo dostępnych miejscach, tak, aby zawsze były pod ręką. Jeśli zauważymy, że kurz skumulował się na parapecie, to nie czekajmy do soboty, ale od razu zaradźmy temu problemowi!