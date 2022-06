Brazylijska prostota pełna luksusu

W naszych wirtualnych spacerach po najpiękniejszych rezydencjach świata często zabieramy Was do Brazylii. Tamtejsi architekci wiedzą jak prostocie geometrii nadać eleganckie czy wręcz luksusowe rysy. Dzisiaj czeka nas wizyta w willi, której bryłę można by opisać we właśnie taki sposób. Do Campo Grande wybierzemy się dzięki wspaniałym fotografiom od Studio Gilson Barbosa.

Uwielbiacie budynki, które emanują klasą lecz nie ma w nich mowy o ostentacji? Będziecie zachwyceni tym projektem!