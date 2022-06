7 nawyków, dzięki którym Twój dom będzie czysty i schludny

Niezależnie od tego, w jakim stylu wystroju wnętrz gustujemy, to jest coś co wszyscy uważamy za ważne: czysty i schludny dom. Do uporządkowanych przestrzeni wracamy chętniej, wywołują w nas pozytywne odczucia w przeciwieństwie do tych zabałaganionych czy po prostu brudnych. Te drugie mogą nawet sprawić, że poczujemy się przytłoczeni nadmiarem obowiązków i ogarnie nas beznadzieja. Jak do tego nie dopuścić? Wcale nie musimy przemienić się nagle w ogarniętych obsesją sprzątania panów i panie domu. Wystarczy wyrobić w sobie kilka nawyków, dobrze zaprojektować wnętrze, aby samo stymulowało nas do jego uporządkowania. 5-10 minut dziennie wysiłku może zrobić ogromną różnicę i podnieść naszą jakość życia. Naprawdę!

W tym Katalogu Inspiracji przedstawiamy nam nasze sprawdzone sposoby na czysty dom bez nadmiernego wysiłku…