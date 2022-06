Kuchnia o kształcie litery 'L' : czy to dobry pomysł?

Dobrze zaprojektować kuchnię to nie lada sztuka! Dlatego warto do tego zadania zatrudnić doświadczonego profesjonalistę, projektanta lub architekta wnętrz. Jednak nawet jeśli zdamy się na eksperta, to powinniśmy być w stanie powiedzieć mu, czego oczekujemy. Może on zasugerować nam układ kuchni, ale to my podejmujemy ostateczne decyzje. Zastanówmy się dobrze, w jaki sposób lubimy poruszać się po kuchni, na przykład co nas irytowało w naszej poprzedniej sytuacji mieszkaniowej. Kogokolwiek byśmy nie zapytali, w tej części domu najważniejsza jest funkcjonalność i praktyczność.

Jednym z możliwych układów kuchni jest plan o kształcie litery 'L'. Czy okaże się on najlepszy dla Was? Ten Katalog Inspiracji pomoże się nad tym głębiej zastanowić…