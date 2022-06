Wystrój kuchni: 10 wspaniałych pomysłów na ściany

Po co jednak imitować drewno, skoro możemy po prostu wprowadzić je do naszej kuchni? Kiedy myślimy o kuchni w drewnie, to zapewne przychodzi nam do głowy wnętrze starej chaty, wystrój w stylu wiejskim… wcale nie musi tak być! Nowoczesna drewniana zabudowa może okazać się strzałem w dziesiątkę. W tym wypadku decydujmy się na najlepsze jakościowo materiały. Przygotowane do montażu panele muszą być wodoodporne i niepalne.