Dom na plusie!

Wchodzimy do środka, w przedpokoju wita nas zielone drzewko, granice między wnętrzem a zewnętrzem zacierają się. Donice ustawiono na szklanej tafli. Przestrzeń pod nią została wysypana białymi kamyczkami. Zamknięcie modnych kamyczków w 'akwarium' to rozwiązanie, które przypadnie do gustu osobom słusznie obawiającym się, że kamyki mogłyby się kurzyć, a jednak chcących wprowadzić je do swoich wnętrz. Po przejściu przez przedpokój czeka na nas rozległy korytarz oraz przestronna jadalnia. Czy oparcia tych eleganckich krzeseł nie przypominają Wam żelaznych dekoracji, które widzieliśmy przed chwilą?