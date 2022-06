O tym, jak stary kościół stał się domem marzeń…

Jeszcze do niedawna na rzece Rott w pobliżu Rotterdamu wznosił się drewniany kościół wybudowany w 1930 roku. Od przeszło 50 lat nieużytkowany w swojej funkcji, wykorzystywany był ostatnio głównie jako magazyn i garaż. Na szczęście, na kupno obiektu zdecydowała się w końcu para z dwójką dzieci. Jednak, aby stać się mieszkaniem, dawny kościół wymagał wielu przeróbek i pracy. Z pomocą nowym właścicielom obiektu przyszedł architekt Ruud Visser. Rezultat ich współpracy to nadzwyczajna mieszanka nowoczesności z historią. Budynek ulokowany nad wodą prezentuje się, co widać na załączonych poniżej zdjęciach, nad wyraz atrakcyjnie. Choć z oddali można pomyśleć, że to kościół, po bliższym przyjrzeniu się czeka nas niespodzianka. Zapraszamy zatem na wycieczkę po tej ekscytującej rezydencji!